Publicação Nº 016/2025 – VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

A VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. Inscrita no CNPJ sob nº 44.067.725/0002-53 Torna público que requereu a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA DE NOVO PROGRESSO-PA, o reestabelecimento da Licença de Operação – L.O. Nº 077/2022, válida até 06/05/2026, para extração de minerais não-metálicos, extração de rochas para uso imediato na construção civil (brita ou pedra de talhe), localizada na Rodovia BR-163, KM 1070, Zona Rural, Comunidade da Veneza – Sítio Panela Suja, município de Novo Progresso-PA, por meio do Processo referência nº 897/2021, protocolado em 17/02/2025.

You May Also Like