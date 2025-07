Publicação Nº 0169/2025 – BAR HOTEL GOIAS

ONDINAMAR BUENO AMANCIO MEI – BAR HOTEL GOIAS , inscrito com o CPF 350.536.406 – 10, localizada na, Rua: Tiradente, Bairro: Santa Luzia, nº756, Novo Progresso – PA, torna público que REQUEREU junto a SEMMA-NP a a RENOVAÇÃO da LAS -(DECLARAÇÃO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – L.A.S), em 21/04/2025 , através do protocolo nº 1197/2025 , para a sua atividade.

