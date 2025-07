Publicação Nº 0171/2025 – CAIO VINICIUS FLORENTINO (AGROPECUARIA CBF LTDA)

O sr. CAIO VINICIUS FLORENTINO, portador do CPF n° 027.431.072-43, proprietário do empreendimento denominado AGROPECUARIA CBF LTDA, com o CNPJ n°61.150.052/0001-39, localizada na RODOVIA BR, KM 1074,2, M/D, Novo Progresso/PA, torna público que REQUEREU da SEMMA/NOVO PROGRESSO a LP (LICENÇA PRÉVIA) E LI (LICENÇA DE INSTALAÇÃO com PROTOCOLO n° 1203/2025.

