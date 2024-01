Publicação Nº 017/2024 – ANNE VALÉRIA ARAÚJO DA SILVA – ME CONVENIÊNCIA PONTO CERTO

ANNE VALÉRIA ARAÚJO DA SILVA – ME CONVENIÊNCIA PONTO CERTO, inscrito no CNPJ nº 43.330.682/0001-03, Localizado na Rua Das Oliveiras N° 284, Bairro Tom da Alegria, Novo Progresso/PA, torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a (LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA – L.A.S) Nº 007/2023, Processo, Nº 910/2022, com a validade até 04/04/2025, para a sua atividade Comércio varejista de mercearias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados mercearias e armazéns.

Publicado dia 31 de janeiro de 2024, às 10:43:39, por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

