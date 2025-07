Publicação Nº 0173/2025 –51.196.500 DOUGLAS AGNALDO DA COSTA NASCIMENTO

51.196.500 DOUGLAS AGNALDO DA COSTA NASCIMENTO , inscrito com o CNPJ 51.196.500/0001-81, localizada na, Rua: sete de setembro, nº202, Novo Progresso – PA, torna público que REQUEREU junto a SEMMA-NP a LAS -(DECLARAÇÃO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – L.A.S), em 22/07/2025 , através do protocolo nº 1201/2025 , para a atividade de instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.

