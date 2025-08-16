Publicação Nº 0182/2025 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA / UNIOURO,

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Caros cooperados e cooperadas da UNIOURO

O Presidente da UNIOURO – Cooperativa de Apoio, Pesquisa e Desenvolvimento da Atividade Mineral, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo nosso Estatuto Social, tem a honra de convocar todos(as) os(as) cooperados(as) em pleno gozo de seus direitos para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 26 de agosto de 2025 (segunda-feira), em nossa sede cooperativa, localizada à Travessa 13 de Maio, nº 1900, Altos, Sala B – Bairro Bela Vista, Itaituba – PA, nos seguintes horários:

1ª convocação: às 08h00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados;

2ª convocação: às 09h00, com metade mais um dos cooperados;

3ª convocação: às 10h00, com o mínimo de 10 (dez) cooperados, conforme

prevê o Estatuto Social.

CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA:

Prezados cooperados, é com espírito de transparência e compromisso com o desenvolvimento sustentável da nossa região que apresentamos esta proposta de cessão de direitos minerários.

Nossa cooperativa, ao longo de sua trajetória, tem direcionado seus esforços de pesquisa e desenvolvimento para outras regiões, onde concentramos nossos recursos técnicos e humanos. Reconhecendo que não temos condições de dar a devida continuidade aos trabalhos nas áreas dos processos em questão, identificamos uma oportunidade valiosa de contribuir para o desenvolvimento local através de parceiros comprometidos.

Uniouro – Cooperativa de Apoio, Pesquisa e Desenvolvimento da Atividade Mineral , CNPJ:

41.304.024/0001-11, Travessa 13 de maio, N° 1900 , altos ap 02 , sala b , Bela vista , Cep 68180-635 E-mail Uniouro.coop@gmail.com NIRE 15400022161

O senhor Antonio Barboza do Carmo Junior e a senhora Leandra Aline da Silva Boury demonstraram genuíno interesse em desenvolver essas áreas, apresentando-se como pessoas com sólidos ideais de desenvolvimento responsável e sustentável.

Suas propostas e visão para a região estão alinhadas com os princípios cooperativistas que norteiam nossa instituição.

Por essa razão, a UNIOURO propõe essas cessões com a convicção de que esses novos parceiros darão continuidade aos trabalhos de forma responsável, contribuindo para o crescimento econômico e social da nossa comunidade.

PAUTA ÚNICA:

Deliberação sobre a cessão total de direitos minerários das Permissões de

Lavra Garimpeira, conforme detalhamento abaixo:

GRUPO 1 – CESSÃO PARA A SENHORA LEANDRA ALINE DA SILVA

BOURY:

•Processo ANM nº 48405.850755/2018-69

•Processo ANM nº 48405.850280/2017-20

Cessionária: Leandra Aline da Silva Boury, brasileira, inscrita no CPF nº 897.028.911-91, residente e domiciliada no Beco Sem Denominação (Santa Clara), S/N, Bairro Bom Jardim, CEP: 68190-000, Itaituba/PA.

GRUPO 2 – CESSÃO PARA O SENHOR ANTONIO BARBOZA DO CARMO JUNIOR:

•Processo ANM nº 48405.850187/2018-04

•Processo ANM nº 48405.850186/2018-51

Uniouro – Cooperativa de Apoio, Pesquisa e Desenvolvimento da Atividade Mineral , CNPJ:

41.304.024/0001-11, Travessa 13 de maio, N° 1900 , altos ap 02 , sala b , Bela vista , Cep 68180-635 E-mail Uniouro.coop@gmail.com NIRE 15400022161

Cessionário: Antônio Barboza do Carmo Junior, brasileiro, residente e domiciliado no Beco Sem Denominação (Santa Clara), S/N, Bairro Bom Jardim, CEP: 68190-000, Itaituba/PA.

Será submetida à apreciação e deliberação de todos os cooperados presentes a proposta de transferência integral dos direitos minerários dos processos acima mencionados, atualmente sob titularidade da nossa cooperativa, para os respectivos cessionários, abrangendo:

1.Análise e discussão das condições propostas para a cessão dos direitos

minerários;

2.Avaliação dos termos contratuais e das contrapartidas oferecidas pela parte

interessada na aquisição;

3.Deliberação sobre a autorização para que a Diretoria da UNIOURO proceda

com a formalização da cessão dos direitos minerários;

4.Aprovação dos instrumentos jurídicos necessários para a efetivação da

transferência dos títulos minerários;

5.Outros assuntos de interesse da cooperativa relacionados à operação.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA NOSSA ASSEMBLEIA:

•Esta assembleia tem caráter extraordinário e deliberativo, sendo um momento fundamental para o futuro da nossa cooperativa;

•As decisões serão tomadas democraticamente, por maioria simples dos cooperados presentes, respeitando o princípio cooperativista de “cada pessoa, um voto”;

•Será lavrada ata circunstanciada de todos os trabalhos, garantindo

transparência total do processo;

Uniouro – Cooperativa de Apoio, Pesquisa e Desenvolvimento da Atividade Mineral , CNPJ:

41.304.024/0001-11, Travessa 13 de maio, N° 1900 , altos ap 02 , sala b , Bela vista , Cep 68180-635 E-mail Uniouro.coop@gmail.com NIRE 15400022161

•Cópia deste edital estará disponível em nossa sede para consulta de todos os interessados.

Contamos com a presença e participação de todos os cooperados neste momento importante para nossa cooperativa!

Itaituba – PA, 15 de agosto de 2025

Com os melhores cumprimentos cooperativistas,

__________________________________________________

Fernando Lucas Tavares da Silva

Presidente da UNIOURO

Cooperativa de Apoio, Pesquisa e Desenvolvimento da Atividade Mineral