Publicação Nº 0182/2025 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA / UNIOURO,
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Caros cooperados e cooperadas da UNIOURO
O Presidente da UNIOURO – Cooperativa de Apoio, Pesquisa e Desenvolvimento da Atividade Mineral, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo nosso Estatuto Social, tem a honra de convocar todos(as) os(as) cooperados(as) em pleno gozo de seus direitos para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 26 de agosto de 2025 (segunda-feira), em nossa sede cooperativa, localizada à Travessa 13 de Maio, nº 1900, Altos, Sala B – Bairro Bela Vista, Itaituba – PA, nos seguintes horários:
1ª convocação: às 08h00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados;
2ª convocação: às 09h00, com metade mais um dos cooperados;
3ª convocação: às 10h00, com o mínimo de 10 (dez) cooperados, conforme
prevê o Estatuto Social.
CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA:
Prezados cooperados, é com espírito de transparência e compromisso com o desenvolvimento sustentável da nossa região que apresentamos esta proposta de cessão de direitos minerários.
Nossa cooperativa, ao longo de sua trajetória, tem direcionado seus esforços de pesquisa e desenvolvimento para outras regiões, onde concentramos nossos recursos técnicos e humanos. Reconhecendo que não temos condições de dar a devida continuidade aos trabalhos nas áreas dos processos em questão, identificamos uma oportunidade valiosa de contribuir para o desenvolvimento local através de parceiros comprometidos.
Uniouro – Cooperativa de Apoio, Pesquisa e Desenvolvimento da Atividade Mineral , CNPJ:
41.304.024/0001-11, Travessa 13 de maio, N° 1900 , altos ap 02 , sala b , Bela vista , Cep 68180-635 E-mail Uniouro.coop@gmail.com NIRE 15400022161
O senhor Antonio Barboza do Carmo Junior e a senhora Leandra Aline da Silva Boury demonstraram genuíno interesse em desenvolver essas áreas, apresentando-se como pessoas com sólidos ideais de desenvolvimento responsável e sustentável.
Suas propostas e visão para a região estão alinhadas com os princípios cooperativistas que norteiam nossa instituição.
Por essa razão, a UNIOURO propõe essas cessões com a convicção de que esses novos parceiros darão continuidade aos trabalhos de forma responsável, contribuindo para o crescimento econômico e social da nossa comunidade.
PAUTA ÚNICA:
Deliberação sobre a cessão total de direitos minerários das Permissões de
Lavra Garimpeira, conforme detalhamento abaixo:
GRUPO 1 – CESSÃO PARA A SENHORA LEANDRA ALINE DA SILVA
BOURY:
•Processo ANM nº 48405.850755/2018-69
•Processo ANM nº 48405.850280/2017-20
Cessionária: Leandra Aline da Silva Boury, brasileira, inscrita no CPF nº 897.028.911-91, residente e domiciliada no Beco Sem Denominação (Santa Clara), S/N, Bairro Bom Jardim, CEP: 68190-000, Itaituba/PA.
GRUPO 2 – CESSÃO PARA O SENHOR ANTONIO BARBOZA DO CARMO JUNIOR:
•Processo ANM nº 48405.850187/2018-04
•Processo ANM nº 48405.850186/2018-51
Cessionário: Antônio Barboza do Carmo Junior, brasileiro, residente e domiciliado no Beco Sem Denominação (Santa Clara), S/N, Bairro Bom Jardim, CEP: 68190-000, Itaituba/PA.
Será submetida à apreciação e deliberação de todos os cooperados presentes a proposta de transferência integral dos direitos minerários dos processos acima mencionados, atualmente sob titularidade da nossa cooperativa, para os respectivos cessionários, abrangendo:
1.Análise e discussão das condições propostas para a cessão dos direitos
minerários;
2.Avaliação dos termos contratuais e das contrapartidas oferecidas pela parte
interessada na aquisição;
3.Deliberação sobre a autorização para que a Diretoria da UNIOURO proceda
com a formalização da cessão dos direitos minerários;
4.Aprovação dos instrumentos jurídicos necessários para a efetivação da
transferência dos títulos minerários;
5.Outros assuntos de interesse da cooperativa relacionados à operação.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA NOSSA ASSEMBLEIA:
•Esta assembleia tem caráter extraordinário e deliberativo, sendo um momento fundamental para o futuro da nossa cooperativa;
•As decisões serão tomadas democraticamente, por maioria simples dos cooperados presentes, respeitando o princípio cooperativista de “cada pessoa, um voto”;
•Será lavrada ata circunstanciada de todos os trabalhos, garantindo
transparência total do processo;
•Cópia deste edital estará disponível em nossa sede para consulta de todos os interessados.
Contamos com a presença e participação de todos os cooperados neste momento importante para nossa cooperativa!
Itaituba – PA, 15 de agosto de 2025
Com os melhores cumprimentos cooperativistas,
__________________________________________________
Fernando Lucas Tavares da Silva
Presidente da UNIOURO
Cooperativa de Apoio, Pesquisa e Desenvolvimento da Atividade Mineral
