Publicação Nº 0183/2025 – COOPERMINERA, COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS E MINERADORES DA AMAZONIA LEGAL
A COOPERMINERA, COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS E MINERADORES DA AMAZONIA LEGAL, CNPJ nº 01.738.809/0001-88 , torna público que solicitou no dia 14/08/2025, junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente Novo Progresso– SEMMA/ NPR /PA, para renovação da Licença de Operação nº 110/2023, protocolo nº 1577/2023, para extração e beneficiamento de minério de ouro, para o Processo ANM nº 850.634/2023.
