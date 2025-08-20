Publicação Nº 0184/2025 – A FERTITEX AGRO – produtos e fertilizantes agropecuários LTDA

A FERTITEX AGRO – produtos e fertilizantes agropecuários LTDA, CNPJ 74.649.138/0015-58, localizada a Rod BR 163 km 1075, Novo Progresso/PA, torna público que requereu junto a SEMMA/NP, a renovação da LO nº 137/2021 para atividade de silo para grãos sem beneficiamento sob protocolo 1289/2025 no dia 19/08/2025.

Publicado dia 20 de agosto de 2025

