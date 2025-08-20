Publicação Nº 0186/2025 – DIRCK ROBERTO DA SILVA

DIRCK ROBERTO DA SILVA, torna público que REQUEREU junto da SEMAS –Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a Supressão de vegetação para o uso alternativo do solo em floresta primária e Licença Ambiental Rural – LAR através do protocolo n° 2024/52180.”

Publicado dia 20 de agosto de 2025

