Publicações / Editais 

Publicação Nº 0186/2025 – DIRCK ROBERTO DA SILVA

Chellsen Carneiro
editalDIRCK ROBERTO DA SILVA, torna público que REQUEREU junto da SEMAS –Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a Supressão de vegetação para o uso alternativo do solo em floresta primária e Licença Ambiental Rural – LAR através do protocolo n° 2024/52180.”

