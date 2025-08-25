Publicação Nº 0187/2025 – JOSÉ CARNEIRO DE JESUS (FAZENDA NOVO HORIZONTE)

JOSÉ CARNEIRO DE JESUS, CPF: 185.379.361-20, proprietário do imóvel rural denominado de FAZENDA NOVO HORIZONTE, localizada na Rodovia BR 163, KM 1069, margem direita, adentrando 4 KM pela Vicinal União, margem esquerda, município de Novo Progresso, torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a Licença de Atividade Rural – LAR, para a atividade de Criação de Bovinos de número 048/2025.

