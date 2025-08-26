Publicação Nº 0188/2025 – SEBASTIÃO DA CONCEIÇÃO SANTOS (FAZENDA TROPEIRO)

SEBASTIÃO DA CONCEIÇÃO SANTOS, CPF nº 375.832.632-04, possuidor da FAZENDA TROPEIRO, localizada na Estrada Vicinal Aprojim, Km 10, Margem Direita, Gleba Imbaúba | CEP 68.193-000, Zona Rural, Novo Progresso/PA, torna público que protocolou, em 29 de abril de 2024, o Requerimento Padrão nº 873/2024, visando à obtenção de Licença Ambiental de Atividade Rural – LAR, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA/Novo Progresso.

