Publicação Nº 0189/2025 – MARIO LUIZ SCHLEICHER (FAZENDA NOSSA SENHORA DO SORRISO)

MARIO LUIZ SCHLEICHER, CPF: 867.633.859-00, posseiro do imóvel rural denominado de FAZENDA NOSSA SENHORA DO SORRISO, localizada na Rod. BR 163, KM 993, Margem Esquerda, município de Novo Progresso, torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a Licença de Atividade Rural – LAR, para a atividade de Criação de Bovinos de número 055/2025.

