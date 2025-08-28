Publicação Nº 0190/2025 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA-UNIOURO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Caros cooperados e cooperadas da UNIOURO,

O Presidente da UNIOURO – Cooperativa de Apoio, Pesquisa e Desenvolvimento

da Atividade Mineral, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social,

convoca todos(as) os(as) cooperados(as) em pleno gozo de seus direitos para participarem da

Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 08 de setembro de 2025 , na sede

da cooperativa, localizada à Travessa 13 de Maio, nº 1900, Altos, Sala B – Bairro Bela Vista,

Itaituba – PA, às:

 1ª convocação: às 08h00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos

cooperados;

 2ª convocação: às 09h00, com metade mais um dos cooperados;

 3ª convocação: às 10h00, com o mínimo de 10 (dez) cooperados,

conforme prevê o Estatuto Social.

PAUTA ÚNICA:

Deliberação sobre a cessão total de direitos minerários das Permissões de Lavra

Garimpeira referentes aos Processos ANM:

 Processo nº 48405.850755/2018-69

 Processo nº 48405.850280/2017-20

 Processo nº 48405.850187/2018-04

 Processo nº 48405.850186/2018-51

Será submetida à apreciação e deliberação dos cooperados a proposta de transferência

integral dos direitos minerários dos processos acima citados, atualmente sob titularidade da

UNIOURO, para a COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DO PARÁ – GARIMPAR,

inscrita no CNPJ nº 48.660.790/0001-68, com sede à Bc sem denominação Santa Clara, Gleba

Surubim, Bairro Bom Jardim, nº 21, Sala A, Município de Itaituba – PA, CEP 68.180-635.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA NOSSA ASSEMBLEIA:

•Esta assembleia tem caráter extraordinário e deliberativo, sendo um momento

fundamental para o futuro da nossa cooperativa;

•As decisões serão tomadas democraticamente, por maioria simples dos cooperados

presentes, respeitando o princípio cooperativista de “cada pessoa, um voto”;

•Será lavrada ata circunstanciada de todos os trabalhos, garantindo transparência total

do processo;

•Cópia deste edital estará disponível em nossa sede para consulta de todos os

interessados.

Contamos com a presença e participação de todos os cooperados neste momento

importante para nossa cooperativa!

Itaituba – PA, 28 de agosto de 2025

Com os melhores cumprimentos cooperativistas,

__________________________________________________

Fernando Lucas Tavares da Silva

Presidente da UNIOURO

Cooperativa de Apoio, Pesquisa e Desenvolvimento da Atividade Mineral