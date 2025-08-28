Publicação Nº 0190/2025 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA-UNIOURO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Caros cooperados e cooperadas da UNIOURO,
O Presidente da UNIOURO – Cooperativa de Apoio, Pesquisa e Desenvolvimento
da Atividade Mineral, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social,
convoca todos(as) os(as) cooperados(as) em pleno gozo de seus direitos para participarem da
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 08 de setembro de 2025 , na sede
da cooperativa, localizada à Travessa 13 de Maio, nº 1900, Altos, Sala B – Bairro Bela Vista,
Itaituba – PA, às:
1ª convocação: às 08h00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos
cooperados;
2ª convocação: às 09h00, com metade mais um dos cooperados;
3ª convocação: às 10h00, com o mínimo de 10 (dez) cooperados,
conforme prevê o Estatuto Social.
PAUTA ÚNICA:
Deliberação sobre a cessão total de direitos minerários das Permissões de Lavra
Garimpeira referentes aos Processos ANM:
Processo nº 48405.850755/2018-69
Processo nº 48405.850280/2017-20
Processo nº 48405.850187/2018-04
Processo nº 48405.850186/2018-51
Será submetida à apreciação e deliberação dos cooperados a proposta de transferência
integral dos direitos minerários dos processos acima citados, atualmente sob titularidade da
UNIOURO, para a COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DO PARÁ – GARIMPAR,
inscrita no CNPJ nº 48.660.790/0001-68, com sede à Bc sem denominação Santa Clara, Gleba
Surubim, Bairro Bom Jardim, nº 21, Sala A, Município de Itaituba – PA, CEP 68.180-635.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA NOSSA ASSEMBLEIA:
•Esta assembleia tem caráter extraordinário e deliberativo, sendo um momento
fundamental para o futuro da nossa cooperativa;
•As decisões serão tomadas democraticamente, por maioria simples dos cooperados
presentes, respeitando o princípio cooperativista de “cada pessoa, um voto”;
•Será lavrada ata circunstanciada de todos os trabalhos, garantindo transparência total
do processo;
•Cópia deste edital estará disponível em nossa sede para consulta de todos os
interessados.
Contamos com a presença e participação de todos os cooperados neste momento
importante para nossa cooperativa!
Itaituba – PA, 28 de agosto de 2025
Com os melhores cumprimentos cooperativistas,
__________________________________________________
Fernando Lucas Tavares da Silva
Presidente da UNIOURO
Cooperativa de Apoio, Pesquisa e Desenvolvimento da Atividade Mineral
