Publicação Nº 0192/2025 – DANIELE DEBORA SIQUEIRA MITTMANN (FAZENDA SANTO ANTONIO)

DANIELE DEBORA SIQUEIRA MITTMANN, CPF 000.129.832-17, possuidora da FAZENDA SANTO ANTONIO, Rodovia BR-163, KM 1085, margem esquerda, adentra 26 km pela Vicinal Marajoara, mais 3,6 km por vicinal de acesso, Gleba Imbaúba, CEP: 68193-000, Zona Rural, Novo Progresso-PA, torna público que protocolou em 11/04/2025 o Requerimento Padrão nº 807/2025, para Licença Ambiental de Atividade Rural – LAR, junto à SEMMA/ Novo Progresso.

