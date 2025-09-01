Publicação Nº 0193/2025 – SONIA MARIA DE SOUZA GARLET (FAZENDA CASCAVEL)

SONIA MARIA DE SOUZA GARLET, CPF 737.819.679-72, possuidora da FAZENDA CASCAVEL, Rodovia BR-163, KM 996, margem esquerda, Gleba Gorotire, CEP: 68193-000, Zona Rural, Novo Progresso-PA, torna público que protocolou em 28/11/2024 o Requerimento Padrão nº 2047/2024, para Licença Ambiental de Atividade Rural – LAR, junto à SEMMA/ Novo Progresso.

