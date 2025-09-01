Publicação Nº 0194/2025 – PEDRO AUGUSTO TEIXEIRA MINOTTO (FAZENDA CORGÃO)

PEDRO AUGUSTO TEIXEIRA MINOTTO, CPF 885.629.802-34, possuidor da FAZENDA CORGÃO, Rodovia BR-163, Km 1000, margem esquerda, 9 km pela Vicinal Pinheiros | Cep: 68.193-000, Zona Rural, Novo Progresso-PA, torna público que protocolou em 27/09/2024 o Requerimento Padrão nº 1.809/2024, para Licença Ambiental de Atividade Rural – LAR, junto à SEMMA/ Novo Progresso.

