Publicação Nº 0195/2025 – EVANDRO SABOIA BAGGIO JUNIOR (FAZENDA DOIS IRMÃOS)

EVANDRO SABOIA BAGGIO JUNIOR, CPF 583.682.729-04, possuidor da FAZENDA DOIS IRMÃOS, Rodovia BR-163 km 1085 a 20 km pela Vicinal Celeste, mais 10 km pela Vicinal Bandeirantes, Gleba Curuá, CEP: 68193-000, Zona Rural, Novo Progresso-PA, torna público que protocolou em 26/08/2025 o Requerimento Padrão nº 005653/2025, para Licença Ambiental de Atividade Rural – LAR, junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará.

Publicado dia 01 de setembro de 2025, às 14:47:50 por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...