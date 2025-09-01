Publicação Nº 0196/2025 – L. A. MADEIRAS LTDA

L. A. MADEIRAS LTDA

, inscrita no CNPJ n° 27.915.612/0001-60 e Inscrição Estadual nº 15.566483-2, torna público que recebeu da SEMMA – Secretaria Municipal Meio Ambiente de Novo Progresso/PA, a Licença de Operação (L.O) nº 055/2025, em 27/08/2025.