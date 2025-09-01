Publicações / Editais 

Publicação Nº 0196/2025 – L. A. MADEIRAS LTDA

Chellsen Carneiro
image_pdfimage_print
editalL. A. MADEIRAS LTDA, inscrita no CNPJ n° 27.915.612/0001-60 e Inscrição Estadual nº 15.566483-2, torna público que recebeu da SEMMA – Secretaria Municipal Meio Ambiente de Novo Progresso/PA, a Licença de Operação (L.O) nº 055/2025, em 27/08/2025.
Publicado dia 01 de setembro de 2025, às 15:30:44 por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br   e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

You May Also Like

amazonia_azul

Operação ‘Amazônia Azul’ intensifica fiscalização em rios do oeste do PA

Adecio 0
destaque-320143-morte

Pai manda matar filhos por não querer registrá-los

Adecio 0
135279-400

Aprovado projeto que amplia pena para crimes contra mulher

Adecio 0
%d blogueiros gostam disto: