Publicação Nº 0196/2025 – L. A. MADEIRAS LTDA
L. A. MADEIRAS LTDA, inscrita no CNPJ n° 27.915.612/0001-60 e Inscrição Estadual nº 15.566483-2, torna público que recebeu da SEMMA – Secretaria Municipal Meio Ambiente de Novo Progresso/PA, a Licença de Operação (L.O) nº 055/2025, em 27/08/2025.
