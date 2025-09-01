Publicação Nº 0197/2025 – CLARO S/A

CLARO S/A inscrita no CNPJ sob o nº 40.432.544/0241-60, , na cidade de Belém/PA, na Travessa Quintino Bocaiuva, nº 1186 – Andar 2, Bairro Reduto – CEP 66.053-240 torna público que REQUEREU junto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA(SEMMA-NP) de NOVO PROGRESSO/PA, a LICENÇA DE OPERAÇAO (LO), para atividade de Telefonia Móvel Celular da Estação Rádio Base ERB (SITE: PANPS03), localizada na Rua João Batista, Esquina c/ Av. José Lazaro, Bairro: Comunidade Alvorada da Amazônia, CEP: 68193-000, Novo Progresso/PA,

