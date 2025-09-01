Publicações / Editais 

Publicação Nº 0197/2025 – CLARO S/A

Chellsen Carneiro
image_pdfimage_print

editalCLARO S/A inscrita no CNPJ sob o nº 40.432.544/0241-60, , na cidade de Belém/PA, na Travessa Quintino Bocaiuva, nº 1186 – Andar 2, Bairro Reduto – CEP 66.053-240 torna público que REQUEREU junto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA(SEMMA-NP) de  NOVO PROGRESSO/PA, a LICENÇA DE OPERAÇAO (LO), para atividade de Telefonia Móvel Celular da Estação Rádio Base ERB (SITE: PANPS03), localizada na Rua João Batista, Esquina c/ Av. José Lazaro, Bairro: Comunidade Alvorada da Amazônia, CEP: 68193-000, Novo Progresso/PA,

Publicado dia 01 de setembro de 2025, às 17:20:57 por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br   e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

You May Also Like

Publicação: 180/2020 – COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS E MINERADORES DO BRASIL

Adria Karoline 0

Publicação Nº 455/2021 – Weslaine Grigorio Rocha Cota de Lima

Adria Karoline 0
transamazonia

Caminhões estão atolados em lama na rodovia Transamazônica, no PA

Adecio 0
%d blogueiros gostam disto: