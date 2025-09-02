Publicação Nº 0198/2025 – ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, com sede à AV ORIVAL PRAZERES, 2081 | CEP: 68.193-000, VISTA ALEGRE, NOVO PROGRESSO-PA (COMPLEMENTO: QUADRA 75, LOTE 01), inscrita no CNPJ n.º 01.963.040/0079-61, torna público que protocolou em 01/09/2025 o Requerimento Padrão nº 1313/2025, para Licença Ambiental Prévia e de Instalação – LP e LI, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Novo Progresso – SEMMA/NP.
Publicado dia 02 de setembro de 2025, às 16:04:08 por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com