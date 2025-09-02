Notícias 

Publicação Nº 0200/2025 – CARLOS LUIZ CORLASSOLI (FAZENDA SORRISO)

Chellsen Carneiro
image_pdfimage_print

editalCARLOS LUIZ CORLASSOLI, CPF: 284.011.829-72, proprietário do imóvel rural denominado de FAZENDA SORRISO, localizada na Rodovia BR 163, KM 1000, margem esquerda, Sentido Cuiabá-Santarém, adentrando 20 KM pela Vicinal Pinheiros, margem direita, município de Novo Progresso – PA, torna público que REQUEREU junto a SEMMA/PA, a Licença de Atividade Rural – LAR, para a atividade de Criação de Bovinos e Culturas de Ciclo Curto conforme protocolo 1319/2025.

Publicado dia 02 de setembro de 2025, às 18:53:11 por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br   e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

You May Also Like

naom_5a33f701edc81

Bolsonaro diz que só abandona candidatura se for morto

Chellsen Carneiro 0
auxilio

Auxílio Brasil: quem recebe o benefício hoje? Confira o calendário desta quarta-feira (17/08)

Adria Karoline 0
mega sena

Mega Sena hoje, quarta-feira (13), sorteia prêmio R$ 3,5 milhões

Chellsen Carneiro 0
%d blogueiros gostam disto: