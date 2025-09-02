Publicação Nº 0200/2025 – CARLOS LUIZ CORLASSOLI (FAZENDA SORRISO)

CARLOS LUIZ CORLASSOLI, CPF: 284.011.829-72, proprietário do imóvel rural denominado de FAZENDA SORRISO, localizada na Rodovia BR 163, KM 1000, margem esquerda, Sentido Cuiabá-Santarém, adentrando 20 KM pela Vicinal Pinheiros, margem direita, município de Novo Progresso – PA, torna público que REQUEREU junto a SEMMA/PA, a Licença de Atividade Rural – LAR, para a atividade de Criação de Bovinos e Culturas de Ciclo Curto conforme protocolo 1319/2025.

Publicado dia 02 de setembro de 2025, às 18:53:11 por Jornal Folha do Progresso

