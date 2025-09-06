Publicação Nº 0201/2025 –AIRTON JOSÉ MALACARNE (FAZENDA CYNDERELA)

AIRTON JOSÉ MALACARNE, portador do CPF: 663.048.819-91, proprietário da FAZENDA CYNDERELA, localizado na Gleba São Benedito, S/N, Zona Rural, município de Novo Progresso, Estado do Pará, torna público o RECEBIMENTO da Licença de Atividade Rural – L.A.R., expedido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA/NP, sob n° 051/2025 em 13/08/2025, com data de validade até 13/08/2029, para a atividade de Pecuária “Criação de Bovinos”. , portador do CPF: 663.048.819-91, proprietário da FAZENDA CYNDERELA, localizado na Gleba São Benedito, S/N, Zona Rural, município de Novo Progresso, Estado do Pará, torna público o RECEBIMENTO da Licença de Atividade Rural – L.A.R., expedido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA/NP, sob n° 051/2025 em 13/08/2025, com data de validade até 13/08/2029, para a atividade de Pecuária “Criação de Bovinos”. , portador do CPF: 663.048.819-91, proprietário da FAZENDA CYNDERELA, localizado na Gleba São Benedito, S/N, Zona Rural, município de Novo Progresso, Estado do Pará, torna público o RECEBIMENTO da Licença de Atividade Rural – L.A.R., expedido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA/NP, sob n° 051/2025 em 13/08/2025, com data de validade até 13/08/2029, para a atividade de Pecuária “Criação de Bovinos”.

Publicado dia 06 de setembro de 2025

