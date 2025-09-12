Publicação Nº 0202/2025 – CELSON HILGERT (FAZENDA C.H)

CELSON HILGERT, CPF 668.169.989-87, possuidor da FAZENDA C.H, Rodovia Federal Br-163 km 932, Margem Direita Da Rodovia Sentido Cuiabá-Santarém, 40 km na estrada Vicinal Clareira-Vale Dos Sonhos, Gleba Curuaés, Distrito de Castelo Dos Sonhos | Cep 68.378-999, Zona Rural, Altamira-PA, torna público que protocolou em 25/06/2025 o Requerimento Padrão nº 1462/2025, para Licença Ambiental de Atividade Rural – LAR, junto à SEMMA/Altamira.

