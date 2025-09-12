Publicação Nº 0203/2025 – SIDNEI MENDES (FAZENDA ESPERANÇA)

SIDNEI MENDES, CPF: 644.019.369-49, proprietário do imóvel rural denominado de FAZENDA ESPERANÇA, localizada na Rodovia BR 163, KM 1010, margem esquerda, Sentido Cuiabá-Santarém, adentrando 7,30 KM pela Vicinal de acesso, Gleba Gorotire, município de Novo Progresso – PA, torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a LAR nº 058/2025.

