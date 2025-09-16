Publicação Nº 0204/2025 – SANDRA M. NASCIMENTO BARROSO (FAZENDA CANTO DA MATA)

SANDRA M. NASCIMENTO BARROSO, CPF: 629.427.271-87, posseira do imóvel rural denominado de FAZENDA CANTO DA MATA, localizada na Rod. BR 163, KM 983, Margem Esquerda, adentrando 8,7 km de fundos município de Novo Progresso, torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a Licença de Atividade Rural – LAR, para a atividade de Cultura de Ciclo Curto de número 057/2025.

