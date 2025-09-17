Publicação Nº 0205/2025 – LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (ESTÂNCIA DOIS IRMÃOS)

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, CPF:334.740.956-68, posseiro do imóvel rural denominado de ESTÂNCIA DOIS IRMÃOS, localizada na Rod. BR 163, KM 1085, Margem Esquerda, ADT 20 Km na Vicinal Marajoara, município de Novo Progresso, torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a Licença de Atividade Rural – LAR, para a atividade de Criação de Bovinos de número 040/2025.

