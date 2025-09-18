Publicação Nº 0206/2025 – RUDIMAR MASS (FAZENDA SÃO FRANCISCO)

RUDIMAR MASS, CPF: 811.538.721-53, proprietário do imóvel rural denominado FAZENDA SÃO FRANCISCO, localizado na Rodovia Federal BR-163, km 958 (184/PA), M/E da rodovia, sentido Cuiabá-Santarém, Comunidade São Francisco, adentrando 10km na Vicinal São Francisco, M/D adt 2km de fundos, município de Novo Progresso, estado do Pará, torna público que REQUEREU junto a SEMMA/NP a LICENÇA DE ATIVIDADE RURAL – LAR, para atividades Agrossilvipastoril – Criação de Bovinos e Cultura de Ciclo Curto, conforme requerimento protocolado sob nº 956/2025, datado em 21/05/2025.

Publicado dia 18 de setembro de 2025

