Publicação Nº 0207/2025 – EDINEIA MASS (FAZENDA MASS)

EDINEIA MASS, CPF: 039.746.979-93, proprietária do imóvel rural denominado FAZENDA MASS, localizado na Rodovia Federal BR-163 km 961 (187/PA), M/E da rodovia, sentido Cuiabá-Santarém, adt 6 km de fundos em Vicinal Particular, município de Novo Progresso, estado do Pará, torna público que REQUEREU junto a SEMMA/NP a LICENÇA DE ATIVIDADE RURAL – LAR, para atividade Agrossilvipastoril – Cultura de Ciclo Curto, conforme requerimento protocolado sob nº 1344/2025, datado em 12/09/2025.

Publicado dia 18 de setembro de 2025, às 08:00:15 por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...