Publicação Nº 0208/2025 – SUZANO S.A ( FAZENDA TERRA BONITA)

SUZANO S.A, CNPJ: 16.404.287/0336-73, proprietária da FAZENDA TERRA BONITA localizada no município de São João do Araguaia, no Estado do Pará, torna público que RECEBEU da SEMMA –LAR N° 005/2025 para a atividade de reflorestamento.

