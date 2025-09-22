Publicação Nº 0209/2025 – JS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

JS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA CNPJ nº 09.010.204/0001-88 situada na Rodovia BR 163, s/nº, KM 1186.8 – Margem Direita Moraes Almeida, Itaituba/PA, torna público que recebeu da SEMMA de Itaituba/PA, através do processo nº1112/2025, a de licença de operação n.711/2025 para a atividade de CO-GERAÇÃO DE ENERGIA COM SISTEMA TERMO-ELÉTRICO (CALDEIRA).

Publicado dia 22 de setembro de 2025, às 10:52:10 por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...