Publicação Nº 0210/2025 – GD Indústria Comércio e Exportação de Madeiras LTDA

GD Indústria Comércio e Exportação de Madeiras LTDA, CNPJ n.11.909.794/0001-27 situada na Rodovia BR 163, s/n, KM 1184 Margem Esquerda, Cuiabá-Santarém, Moraes Almeida – Itaituba/PA, torna público que RECEBEU junto a SEMMA de ITB/PA a Licença de Operação n. 708/2025 para a atividade de desdobro de madeira em tora para a produção de madeira serrada e seu beneficiamento/secagem, processo 905/2025.

Publicado dia 23 de setembro de 2025, às 15:59:48 por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

