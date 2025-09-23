Publicações / Editais 

Publicação Nº 0210/2025 – GD Indústria Comércio e Exportação de Madeiras LTDA

editalGD Indústria Comércio e Exportação de Madeiras LTDA, CNPJ n.11.909.794/0001-27 situada na Rodovia BR 163, s/n, KM 1184 Margem Esquerda, Cuiabá-Santarém, Moraes Almeida – Itaituba/PA, torna público que RECEBEU junto a SEMMA de ITB/PA a Licença de Operação n. 708/2025 para a atividade de desdobro de madeira em tora para a produção de madeira serrada e seu beneficiamento/secagem, processo 905/2025. 

