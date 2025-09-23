Publicação Nº 0211/2025 – R L INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA

R L INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA, CNPJ n. 08.582.992/0001-14 situada na Rodovia Transgarimpeira, km 02, s/n°, Moraes Almeida – Itaituba/PA, torna público que RECEBEU junto a SEMMA de ITB/PA, a LO n.726/2025 para a atividade de desdobro de madeira em tora para a produção de madeira serrada e seu beneficiamento/secagem, processo 906/2025.

Publicado dia 23 de setembro de 2025, às 17:00:13

