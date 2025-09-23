Publicação Nº 0212/2025 – MADEIREIRA GUAPORÉ DO PARÁ LTDA

MADEIREIRA GUAPORÉ DO PARÁ LTDA, CNPJ nº07.756.011/0001-45 situada na Rodovia Transgarimpeira Km 03, s/nº, Moraes Almeida, Itaituba/PA, torna público que RECEBEU junto a SEMMA de Itaituba/PA a LO n.727/2025 para a atividade de desdobro de madeira em tora para produção de madeira serrada e seu beneficiamento/secagem, processo n.904/2025.

Publicado dia 23 de setembro de 2025, às 17:00:13 por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...