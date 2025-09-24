Publicações / Editais 

Publicação Nº 0213/2025 – COOPERATIVA MISTA DE EXPLORAÇÃO MINERAL E AGROPECUÁRIA DE PATROCÍNIO LTDA

Chellsen Carneiro
image_pdfimage_print

editalCOOPERATIVA MISTA DE EXPLORAÇÃO MINERAL E AGROPECUÁRIA DE PATROCÍNIO LTDA, CNPJ n° 34.691.600/0001-65, torna publico que solicitou a SEMMA-NP licença operacional – LO para desenvolver pesquisa mineral com sondagem diamantada para Calcário dolomítico em uma área de 40ha para uso como corretivo de solo. A pesquisa se desenvolvera no Local BR-163, km 21, Vicinal do Iriri, km 12, Fazenda Figueira Branca. A solicitação foi feita através do Processo SEMMA/PA N° 1318/2025

Publicado dia 24 de setembro de 2025, às 15:51:16 por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br   e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

You May Also Like

1829wd634

País terá Companhia de Operações Ambientais para conter desmatamento na Amazônia

Adecio 0
G_zqxk3dxg7wdunhkjzieg8hg8rivl6ccoeaaszm1y4jzsncdj

Caminhoneiros voltam a fechar vários pontos de rodovias federais em MT

Adecio 0

Publicação Nº 079/2023 – Luís Carlos Trevizan

Adria Karoline 0
%d blogueiros gostam disto: