Publicação Nº 0213/2025 – COOPERATIVA MISTA DE EXPLORAÇÃO MINERAL E AGROPECUÁRIA DE PATROCÍNIO LTDA
COOPERATIVA MISTA DE EXPLORAÇÃO MINERAL E AGROPECUÁRIA DE PATROCÍNIO LTDA, CNPJ n° 34.691.600/0001-65, torna publico que solicitou a SEMMA-NP licença operacional – LO para desenvolver pesquisa mineral com sondagem diamantada para Calcário dolomítico em uma área de 40ha para uso como corretivo de solo. A pesquisa se desenvolvera no Local BR-163, km 21, Vicinal do Iriri, km 12, Fazenda Figueira Branca. A solicitação foi feita através do Processo SEMMA/PA N° 1318/2025
