Publicação Nº 0214/2025 – CASTANHA & CASTANHA LTDA

CASTANHA & CASTANHA LTDA, inscrita no CNPJ: 10.994.061/0003-37, situada na Av. João Atiles, s/n°, Jd. Planalto, Novo Progresso-PA, torna público que REQUEREU da SEMMA/NP a L.I.O, com protocolo n° 1341/2019 para sua atividade.

Publicado dia 25 de setembro de 2025, às 18:34:22por Jornal Folha do Progresso

