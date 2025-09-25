Publicação Nº 0215/2025 – CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM NOVO PROGRESSO LTDA

CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM NOVO PROGRESSO LTDA, inscrita no CNPJ: 26.313.383/0001-41, situada na Av. Brasil, n° 1090, Jd. Planalto, Novo Progresso-PA , torna público que REQUEREU da SEMMA/NP a renovação da L.O, com protocolo n° 1721/2023 para sua atividade.

