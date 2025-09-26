Publicação Nº 0216/2025 – DOUGLAS ANTONIO ZANETTE (FAZENDA SÃO GERALDO)

DOUGLAS ANTONIO ZANETTE, CPF 024.714.141-09, possuidor da FAZENDA SÃO GERALDO, Rodovia Federal BR-163, km 1.085, margem direita, adentrando 50 km pela Vicinal Celeste | Cep 68.378-999, Zona Rural, Altamira-PA, torna público que protocolou em 16/09/2021 o Requerimento Padrão nº 2234, para Licença Ambiental de Atividade Rural – LAR, junto à SEMMA/Altamira.

