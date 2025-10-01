Publicação Nº 0217/2025 – AGROPECUÁRIA CBF LTDA

A AGROPECUÁRIA CBF LTDA – CNPJ n°61.150.052/0001-39, Localizada no município de Novo Progresso – PA, torna público o RECEBIMENTO da Licença Prévia nº 063/2025 e Licença de Instalação nº 064/2025, junto a SEMMA-NP, para a atividade de Silos para grãos / cereais com beneficiamento.

