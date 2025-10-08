Publicação Nº 0218/2025 – Adriano Berti / Fazenda Gabiju
“ADRIANO BERTI, torna público que recebeu da SEMAS – Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade a LAR – (Licença Ambiental Rural) nº 14886/2025, AU nº5910/2025 e AUAS nº 366/2025, da Fazenda Gabiju, município de Altamira/PA”.
