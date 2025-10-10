Publicações / Editais 

Publicação Nº 0220/2025 – IARA ARAUJO DA SILVA

Adria Karoline
editalIARA ARAUJO DA SILVA pessoa jurídica de direito privado, cadastrada  no CNPJ n° 38.709.282/0001-73 e Inscrição Estadual n° 15.718.064-6, localizada na rua Realeza, S/N, bairro Setor Industrial, município de  Novo Progresso/PA, torna público que recebeu a documentação da  Semma/NP, o Licenciamento Ambiental Simplificado- L.A.S nº 016/2025  em 23/09/25 para sua atividade de 31.01-2-00 – Fabricação de móveis  com predominância de madeira.

 

Publicado dia 10 de outubro de 2025, às 11:00:00, por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br   e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

 

 

