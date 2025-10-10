Publicações / Editais 

Publicação Nº 0221/2025 – Jeronimo Felix da Silva

Maria Alessandra
edital/publicaçãoJeronimo Felix da Silva, CPF: 487.951.191-91, proprietário do imóvel rural denominado de Sitio Nossa Senhora Aparecida, localizado na Rodovia BR 163, KM 1.120, margem direita, sentido Cuiabá-Santarém, adentrando 25 KM na Vicinal Santa Julia, assentamento Santa Julia, lote 54, município de Novo Progresso, torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a Licença de Atividade Rural – LAR, para a atividade de Criação de Bovinos de número 063/2025.

 

