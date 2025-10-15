Publicação Nº 0222/2025 – ADMAR GOBBI LTDA

A empresa ADMAR GOBBI LTDA, CNPJ 19.339.287/0001-07, localizada a Rodovia BR163, KM 324, Novo Progresso/PA, torna público que RECEBEU junto a SEMMA/NP, a LO nº 068/2025 para atividade de Fábrica de polpas.

Publicado dia 15 de outubro de 2025, às 18:01:02, por Jornal Folha do Progresso

