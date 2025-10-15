Publicações / Editais 

Publicação Nº 0222/2025 – ADMAR GOBBI LTDA

Chellsen Carneiro
editalA empresa ADMAR GOBBI LTDA, CNPJ 19.339.287/0001-07, localizada a Rodovia BR163, KM 324, Novo Progresso/PA, torna público que RECEBEU junto a SEMMA/NP, a LO nº 068/2025 para atividade de Fábrica de polpas.

Publicado dia 15 de outubro de 2025, às 18:01:02, por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br   e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

