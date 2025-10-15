Publicação Nº 0223/2025 – AUTO ELÉTRICA JC LTDA

AUTO ELÉTRICA JC LTDA, localizado na Av. Dr. Isaias Pinheiro, s/n, bairro Bela Vista, Novo Progresso/PA, torna público que REQUEREU junto a SEMMA/NP a Renovação da LO nº 115/2021 sob protocolo 1395/2025, para atividade de serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos.

