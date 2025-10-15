Publicações / Editais 

Publicação Nº 0224/2025 – FERTITEX AGRO – produtos e fertilizantes agropecuários LTDA

editalA FERTITEX AGRO – produtos e fertilizantes agropecuários LTDA, CNPJ 74.649.138/0015-58, localizada a Rod BR 163 km 1075, Novo Progresso/PA, torna público que RECEBEU junto a SEMMA/NP a LO nº 068/2025 para atividade de silo para grãos sem beneficiamento.

