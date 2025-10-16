Publicação Nº 0225/2025 – MARIA LUCIA DOS SANTOS(MARCENARIA MATO GROSSO)

MARIA LUCIA DOS SANTOS (MARCENARIA MATO GROSSO), inscrito com o CNPJ CNPJ 41.984.040/0001-00, localizada na, Rua: Marechal Rondon, nº 243, Bairro Jardim Planalto, Novo Progresso – PA, torna público que REQUEREU junto a SEMMA-NP a LAS -(LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – L.A.S), em 10/10/2025 , através do protocolo nº 1413/2025 , para a atividade de Fabricação de móveis com predominância de madeira.

Publicado dia 16 de outubro de 2025, às 09:23:52, por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...