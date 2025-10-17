Publicação Nº 0226/2025 – ANTONIO MARCOS PEREIRA (FAZENDA JACUTINGA)

ANTONIO MARCOS PEREIRA, CPF: 801.782.519-68, proprietário do imóvel rural FAZENDA JACUTINGA, localizada na Rod BR 163, KM 784, MD, adt 6,5 KM na Vicinal Vale do XV, município de Novo Progresso, torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a Licença de Atividade Rural – LAR, para a atividade de Criação de Bovinos de número 066/2025.

