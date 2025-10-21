Publicação Nº 0227/2025 – SANTADIO COMERCIO E REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA

SANTADIO COMERCIO E REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA, firma estabelecida no município de Novo Progresso – PA situada a R SANTO ANTONIO, nº 113, Bairro VISTA ALEGRE, CEP: 68.193-000, inscrita no CNPJ sob. nº 58.752.183/0001-81, torna público que REQUEREU junto a SEMMA-NP a LAS -(DECLARAÇÃO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – L.A.S), em 04/08/2025 , através do protocolo nº 949/2025 , para suas atividades.

