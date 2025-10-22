Publicação Nº 0228/2025 – JS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

JS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, CNPJ nº 09.010.204/0001-88 situada na Rodovia BR 163, s/nº, KM 1186.8 – Margem Direita Moraes Almeida, Itaituba/PA, torna público que REQUEREU a renovação da licença de operação junto a SEMMA de Itaituba/PA para a atividade de desdobro de madeira em tora para produção de madeira serrada e seu beneficiamento/secagem, processo 2025151012525320.

Publicado dia 22 de outubro de 2025, às 08:26:38, por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...