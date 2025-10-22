Publicação Nº 0229/2025 – ALEXANDRE MANOEL TREVISAN ( FAZENDA VACA BRANCA)

ALEXANDRE MANOEL TREVISAN, CPF: 469.186.049-53, proprietário do imóvel rural denominado de FAZENDA VACA BRANCA, localizada na RODOVIA BR 163, KM 972, margem esquerda, sentido Cuiabá-Santarém, município de Novo Progresso – PA, torna público que REQUEREU junto a SEMMA/PA, a Licença de Atividade Rural – LAR, para a atividade de Criação de Bovinos conforme protocolo 1449/2025.

