Publicação Nº 0230/2025 – JOÃO ALEXANDRE TREVISAN (FAZENDA SÃO JOÃO)

Chellsen Carneiro
editalJOÃO ALEXANDRE TREVISAN , CPF: 041.953.281-10, proprietário do imóvel rural denominado de FAZENDA SÃO JOÃO, localizada na Rodovia BR 163, KM 972, margem esquerda, sentido Cuiabá-Santarém, adentrando 10 KM na Vicinal Amigão, margem esquerda, município de Novo Progresso – PA, torna público que REQUEREU junto a SEMMA/PA, a Licença de Atividade Rural – LAR, para a atividade de Cultura de Ciclo Curto conforme protocolo 1448/2025.

Publicado dia 22 de outubro de 2025, às 14:14:52, por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br   e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

