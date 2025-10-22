Publicação Nº 0230/2025 – JOÃO ALEXANDRE TREVISAN (FAZENDA SÃO JOÃO)

JOÃO ALEXANDRE TREVISAN , CPF: 041.953.281-10, proprietário do imóvel rural denominado de FAZENDA SÃO JOÃO, localizada na Rodovia BR 163, KM 972, margem esquerda, sentido Cuiabá-Santarém, adentrando 10 KM na Vicinal Amigão, margem esquerda, município de Novo Progresso – PA, torna público que REQUEREU junto a SEMMA/PA, a Licença de Atividade Rural – LAR, para a atividade de Cultura de Ciclo Curto conforme protocolo 1448/2025.

